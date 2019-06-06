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Общество

Кыргызстанцы успешно выступили в конкурсе «Снять фильм за 48 часов»

Кыргызстанцы успешно выступили в конкурсе «Снять фильм за 48 часов», финал которого прошел вчера в Алматы (Казахстан). Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

По их данным, в двух номинациях из трех победителями стали представители из Кыргызстана.

В номинации «Лучший фильм» победителем стала лента «Друг мой — враг мой» режиссера Суйумкан Сулаймановой, в номинации «Лучшая интеграция задания» с фильмом «Шаман» победителем стал режиссер Медербек Жалилов.

В конкурсе участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.

За первенство в трех номинациях могли бороться не только профессиональные кинематографисты, но и те, кто увлекается съемками видео на обычный телефон.

Три победителя в основных номинациях отправятся в Нью-Йорк на обучение в Digital Film Academy.
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