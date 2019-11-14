Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще дорабатывают

Госкомиссия по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа завершила работу 1 ноября. Однако заключение в Жогорку Кенеш до сих пор не поступило.

Как пояснил 24.kg член госкомиссии и лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков, его еще дорабатывают. На следующей неделе, вероятно, его передадут для изучения нардепам. Алмазбек Баатырбеков не знает, учли ли замечание экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой о рассмотрении депутатами ответственности глав ГКНБ и МВД за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Отметим, что за выводы комиссии не голосовал бывший главный врач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков. Отсутствовал на итоговом обсуждении и принятии постановления также Исмаил Исаков.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты.