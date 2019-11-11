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Общество

Беспорядки в Кой-Таше. Заключение комиссии поступит в парламент в конце недели

Госкомиссия по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа может учесть замечание экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой. Об этом 24.kg сообщили ее члены.

По их словам, заключение еще дорабатывают. В парламент его внесут, скорее всего, в конце недели. Клара Сооронкулова — единственная из представителей госкомиссии, которая проголосовала против заключения. Она просила включить пункт о рассмотрении депутатами ответственности глав МВД и ГКНБ за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сначала госкомиссия отказалась включать мою рекомендацию. Но сейчас проект заключения дорабатывают и вносят поправки.

Клара Сооронкулова

Отметим, что за выводы комиссии не голосовал бывший главный врач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков. Отсутствовал на итоговом обсуждении и принятии постановления также Исмаил Исаков.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. 
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