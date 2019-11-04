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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Экспертов обвинили в недобросовестной работе

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Дело Кубанычбека Кулматова

Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об исключении из материалов уголовного дела показания экспертов и заключения комплексной комиссионной судебно-бухгалтерской и судебно-строительной и комплексной комиссионной строительно-технической экспертиз из материалов уголовного дела.

Однако судья Кубанычбек Касымбеков не удовлетворил ходатайство защитника Кулматова.

Сергей Слесарев напомнил, что доказательства могут быть признаны недействительными во время судебного заседания.

«Тем более что эти доказательства получены с нарушениями, о которых я сообщил в ходатайстве. А вы не дали оценку этим нарушениям. Вы приняли позицию гособвинения. Означает, что и первую, и вторую экспертизу будете использовать в приговоре, и мы думаем, обвинительном. Может, все-таки обеспечите явку экспертов и предоставите суду баланс?» — спросил у суда Сергей Слесарев.

Адвокат также обратился к представителям гособвинения с заявлением с просьбой дать оценку действиям экспертов, которые не являются на заседания для дачи показаний.

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«Прошу зарегистрировать мое заявление в ЕРПП и наличие признаков недобросовестной работы экспертов, заведомо ложных заключений и провести изучение. Их заключения противоречат законодательству, в них нет подписи всех экспертов, по сведениям защиты, они вообще не проводили экспертизу», — заявил Сергей Слесарев.

Он в очередной раз попросил суд обеспечить явку экспертов, чтобы защита могла получить объяснения.

Кроме того, он напомнил, что адвокаты обвиняемых просили, чтобы представители потерпевших — Минобразования и мэрии — предоставили справки о том, какой ущерб им нанесен.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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