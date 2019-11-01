ГСИН назвала информацию пресс-службы МВД недостоверной

Госслужба исполнения наказаний ответила МВД, которое обвинило руководство ГСИН в отсутствии контроля над лицами, отбывающими наказание в колониях-поселениях. В ведомстве отмечают, что распространенная милицией информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее сотрудники милиции, сообщая подробности раскрытия преступления, заявили, что «убийство произошло из-за бесконтрольности руководства учреждений ГСИН над лицами, отбывающими наказание».

В ГСИН отметили, что осужденный Б.Ч.А. был приговорен Кеминским районным судом к 9 годам лишения свободы, а осужденный И.А.М. получил 12 лет 6 месяцев тюрьмы.

Читайте по теме Убийство таксиста. У обнаруженного мертвым мужчины пропало $10 тысяч

«Указанные осужденные, которые в настоящее время задержаны в качестве подозреваемых в убийстве, действительно отбывали срок наказания в колониях-поселениях ГСИН. Вместе с тем, следует отметить, что они переведены из усиленного режима еще в 2018 году в колонии-поселения согласно постановлению Московского районного суда», — подчеркнули в ведомстве.

В ГСИН заявили, что осужденные-поселенцы, проживающие вне территории учреждения, должны являться в установленное время для регистрации не менее четырех раз в месяц.

«Согласно инструкции, осужденные при предоставлении разрешения проживания вне территории колонии-поселения могут устроиться на работу только после того, как их поставили на учет по месту жительства. Справку должен предоставить участковый инспектор ОВД. Далее он и контролирует своего подопечного», — отмечают в ГСИН.

ГСИН сообщает, что по факту, озвученному в сообщении пресс-службы МВД, назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры в отношении виновных лиц.