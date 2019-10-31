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Общество

Отопление бишкекчанам начнут подавать 1 ноября

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подписал распоряжение о начале отопительного периода с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, подключение объектов как обычно продлится несколько дней.

В первую очередь отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты.

В мэрии отметили, что работы по подключению школ и регулировка температуры не помешают учебному процессу, так как с 4 ноября школьники выходят на осенние каникулы.

Во вторую очередь подключат жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

В муниципалитете напомнили, что при подключении жилых многоквартирных домов необходимо сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей. Данная мера ускорит поступление тепла в квартиры.

 

По всем вопросам, касающимся отопления, обращаться по телефонам горячей линии:

Абонентам коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» — 0312212847, 0312212844, 0500287070 (WhatsApp).

Абонентам ОАО «Бишкектеплосеть»:

  • центр поддержки потребителей — 0312611169;
  • дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;
  • дежурный инженер Южного района — 0312510622, 0312217406;
  • диспетчерская служба — 0312568558.
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