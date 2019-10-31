Отопление бишкекчанам начнут подавать 1 ноября

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подписал распоряжение о начале отопительного периода с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, подключение объектов как обычно продлится несколько дней.

В первую очередь отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты.

В мэрии отметили, что работы по подключению школ и регулировка температуры не помешают учебному процессу, так как с 4 ноября школьники выходят на осенние каникулы.

Во вторую очередь подключат жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

В муниципалитете напомнили, что при подключении жилых многоквартирных домов необходимо сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей. Данная мера ускорит поступление тепла в квартиры.