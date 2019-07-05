Нет состава преступления. Молдомуса Конгантиев оправдан судом

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Отметим, разбирательство окончено. В своем последнем слове подсудимый просил справедливого решения.

Кроме того, он отметил, что за избиение и убийство сотрудников милиции во время исполнения ими служебных обязанностей при апрельских событий 2010 года еще никто не понес наказание.

«Я себя считаю невиновным, а потерпевшим. Появилась надежда на то, что всех виновников привлекут к ответственности», — сказал Молдомуса Конгантиев.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков вынес приговор, согласно которому Молдомуса Конгантиев оправдан за отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд постановил снять арест с его имущества.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.