Алексей Елисеев: Мои показания пытаются использовать против Сапара Исакова

«Мои свидетельские показания пытаются использовать на суде по модернизации Бишкекской ТЭЦ против бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова», — заявил 24.kg экс-чиновник ЦАРИИ Алексей Елисеев.

Ранее адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев сообщил журналистам, что на суде по делу о модернизации столичной ТЭЦ зачитают показания Алексея Ширшова и Алексея Елисеева. По его данным, с ходатайством выступила сторона гособвинения.

Алексей Елисеев прокомментировал 24.kg, когда, в связи с чем был допрошен и что рассказал следователю.

«В августе 2018 года я действительно дал свидетельские показания в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) по запросу Генеральной прокуратуры Кыргызстана в рамках договора о правовой помощи между нашими странами. Я никогда не отказываюсь от процессуального общения с кыргызскими властями. Больше скажу: я сам требую любые прямые вопросы ко мне задавать мне, а не распространять в СМИ ложную информацию без каких-либо официальных обвинений. Такие запросы являются хорошим способом лишний раз процессуально зафиксировать факт отсутствия реальных юридических обвинений в мой адрес, не говоря уже о каких-то сфантазированных заочных приговорах. Об этом я неоднократно публично давал разъяснения, и это является предметом моей жалобы в Комитет ООН по правам человека», — сказал Алексей Елисеев.

В рамках статьи 3 указанного договора о правовой помощи лицо может быть допрошено не только в качестве свидетеля, но и как обвиняемый или подсудимый. Однако из Кыргызстана поступил запрос о допросе меня исключительно в качестве свидетеля. Алексей Елисеев

«Следовательно, я никогда не был в статусе обвиняемого или подсудимого. В силу требований закона обвиняемый должен быть обязательно допрошен с предъявлением ему соответствующего постановления следователя. А подсудимого обязаны вызвать в суд повесткой. По статье 9 этого же межгосударственного договора все эти документы должны быть переданы лицу, приживающему в Латвии, по той же самой процедуре, что и допрос свидетеля. То есть процедуры правовой помощи между Латвией и Кыргызстаном Кыргызстану известны и в отношении меня применяются. В то же время никто мне обвинения не предъявлял и в суд не вызывал. Вопросы ко мне у кыргызских властей есть только в качестве свидетеля. Это процессуально зафиксированный факт», — подчеркнул Алексей Елисеев.

По его словам, а последние девять — это не первое и не единственное официальное обращение к нему со стороны компетентных институций Кыргызстана.

«В этот раз интерес был проявлен к периоду моей работы в ЦАРИИ, включая переговоры с Китаем по энергетическим проектам. Я ответил на все поставленные вопросы и передал имеющуюся у меня документацию», — отметил Алексей Елисеев.

В частности, я рассказал, что в рамках моих переговоров с китайской компанией TBEA мне пришлось столкнуться с их коррупционными предложениями, которые были отвергнуты. Алексей Елисеев

Он подчеркивает, что об этом незамедлительно сообщил своему руководству.

«Я также тогда документально подтвердил, что стоимость проекта модернизации ТЭЦ Бишкека никогда не рассматривалась нами реально выше $150 миллионов. Кроме того, я обратил внимание кыргызских властей, что на протяжении всего истекшего периода неоднократно официально предлагал передать компетентным государственным институциям имеющуюся у меня информацию и документы, составляющие государственную тайну. Но эти предложения были проигнорированы», — рассказал Алексей Елиссев.

Я сегодня вижу, что мои свидетельские показания пытаются использовать на суде против Сапара Исакова и других обвиняемых. Алексей Елисеев

«Поэтому хочу официально заявить, что по своим служебным полномочиям и фактическим отношениям с руководством Сапар Исаков не мог ничего знать об указанных коррупционных предложениях китайцев. Он занимался исключительно протоколом международных встреч и отношений ЦАРИИ, а не содержанием конкретных проектов и договоренностей. Поскольку этих вопросов по запросу о правовой помощи в отношении лично него мне задано не было, я таких пояснений тогда дать не мог. Но сейчас считаю своим долгом обратить на это внимание и сообщить, что если судом будет направлен в Латвию запрос о моих дополнительных пояснениях в качестве свидетеля с учетом вопросов защиты Сапара Исакова, то я готов представить свои официальные разъяснения об этом», — резюмировал Алексей Елисеев.

Алексей Елисеев работал в ЦАРИИ. Его называли ближайшим другом сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима. После апрельских событий 2010 года вынужден был покинуть страну. Он получил политическое убежище в Латвии.

25 августа 2010 года Генеральная прокуратура страны распространила в СМИ пресс-релиз о том, что Алексей Елисеев проходит обвиняемым по пяти уголовным делам. Елисеев подал в суд иск о защите чести и достоинства и суд выиграл — в ГП КР представителям защиты истца не смогли представить доказательств, подтверждающих распространенные данные.