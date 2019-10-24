Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от налоговой

Айсулуу Мамашова владеет бизнесом в Кыргызстане и является руководителем фирм. Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» не указала доли в компаниях в своих декларациях. Об этом сообщает Economist.kg.

Издание сравнило данные из открытых источников с декларацией нардепа и выяснило, что Мамашова является соучредителем и руководителем пяти фирм: ей принадлежат аквапарк, компании по осуществлению воздушных перевозок и турагентство.

Если верить декларациям, поданным Айсулуу Мамашовой с 2015 по 2017 год, при наличии такого бизнеса она зарабатывала от 17 до 65 тысяч сомов в месяц. Economist.kg



Ее доход в 2015-м составил 210,8 тысячи сомов, или 17,5 тысячи в месяц. Из имущества у депутата указаны квартира в 219 квадратных метров и офис в 166 квадратов. У близких родственников никакого имущества или заработка нет.

«В 2016 году доход Айсулуу Мамашовой вырос почти до 634 тысяч сомов (около 53 тысяч в месяц). Данные о квартире и офисе не изменились, а родственники так ничего и не заработали.

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В 2017-м в декларации впервые появляется отметка «Ценные бумаги и иные имущественные права в уставном капитале хозяйствующих субъектов» в графе «Прочее имущество». Вырос и годовой доход нардепа — до 783,5 тысячи сомов (65,3 тысячи ежемесячно). Более того, ее близким родственникам в том году удалось заработать 4 миллиона 83 тысячи сомов (по 340,3 тысячи в месяц)», — отмечает издание.

По данным журналистов, в открытых базах Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg указано, что парламентарий числится соучредителем в пяти фирмах. И, более того, лично руководит тремя из них, что запрещено законодательством КР.

Айсулуу Мамашова имеет долю в ОсОО Aisu-Lu («Айсу-Лу»), которое занимается «оптовой торговлей широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации». Учреждено в 2009-м, совладельцем числится некий Лю Ин. Руководителем указана Мамашова.

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Еще одна компания — ОсОО «Кыргызско-Российское совместное предприятие «Дасмия Авиэйшн» — занимается воздушными перевозками. Зарегистрирована в 2013 году. Совладелец — Макеев Петр Анатольевич, руководитель — снова Айсулуу Мамашова.

ОсОО KIT-TRAVEL также занимается воздушными перевозками, функционирует с 2006-го. Руководитель — Дениз Орхан, Айсулуу Мамашова соучредитель.

ОсОО DASNUR («ДАСНУР») зарегистрировано как туристическое агентство. В нем депутат также в числе соучредителей. Турагентство работает с 2008 года, им руководит Замирбек Алымкулов.

В ОсОО AQUAPARK DASMIA («АКВАПАРК «ДАСМИЯ») трое учредителей: Айсулуу Мамашова, Лел Озер и Оздемир Турхан. Зарегистрировано в Минюсте в 2009-м.

Все пять компаний зарегистрированы по одному и тому же адресу: город Бишкек, улица Горького, 2.

Журналисты также проверили данные на портале «Открытый бюджет». Выяснилось, что официально фирмы почти не платят налоги. Две из пяти компаний — Aisu-Lu и аквапарк «Дасмия» — не заплатили в бюджет государства ни сома налогов за все годы существования. Еще у двух фирм — KIT-TRAVEL и DASNUR — не указан ИНН. И только Кыргызско-Российское совместное предприятие «Дасмия Авиэйшн» выплатило в бюджет 100 сомов в 2013-м и еще 200 — в 2017-м.