Беспорядки в Кой-Таше. Госкомиссия решила не заслушивать Фарида Ниязова

Госкомиссия по расследованию событий в Кой-Таше не будет опрашивать экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Такое решение принято на очередном заседании, рассказали 24.kg ее члены.

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По их данным, большинство высказалось против того, чтобы Фарида Ниязова заслушали. Показания остальных свидетелей и непосредственных участников событий и беспорядков, включая жителей сел Кой-Таш и Арашан, собраны.

Депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова отказались явиться на заседание госкомиссии и ответить на вопросы. Обе находятся в статусе подозреваемых в организации массовых беспорядков и находятся под следствием.

В госкомиссии готовят заключение. Срок ее работы завершается 1 ноября.

Ранее юрист Клара Сооронкулова рассказала, что отчету госкомиссии могут присвоить гриф «секретно». Однако это неправомерно, поскольку отчет будет представлен депутатам Жогорку Кенеша, которые должны обсудить документ в открытом режиме.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты.