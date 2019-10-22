Заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше может носить гриф «секретно»

Заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа может носить гриф «секретно». Об этом 24.kg сообщила член комиссии, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

По ее словам, это неправильно. «Документ должен обсуждаться на заседании парламента в открытом режиме», — считает она.

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Член комиссии отметила, что документы, представленные ГКНБ и МВД, не содержат сведений, нарушающих гостайну или угрожающих ее сохранности.

«Что касается опроса тех, кому предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, в частности экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, других подследственных — Амантура Жамгырчиева и Кыяса Смалиева, то, вероятнее всего, члены комиссии побеседуют с ними. Отдельно обсудят вопросы Фарида Ниязова, адресованные комиссии. Думаю, мы обязаны для полноты картины поговорить с этими людьми», — сказала Клара Сооронкулова.

Она не исключает, что комиссия продлит работу. Ранее сообщалось, что заключение представят до 1 ноября.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.