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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Дело Икрамжана Илмиянова. Адвокаты просят оправдать подсудимого

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

В ходе процесса суд объявил об окончании рассмотрения дела и перешел к прениям сторон.

Прокуратура просит осудить обвиняемого к семи годам и шести месяцам лишения свободы, а также оштрафовать на 1 тысячу 800 расчетных показателей.

Адвокат Икрамжана Илмиянова Кубанычбек Ташбалтаев заявил, что вина его подзащитного не доказана. В деле нигде не упоминается имя обвиняемого.

«Ни в одном документе, в частности в протоколах допроса свидетеля Чымырбаевой, которая является представителем белорусской фирмы, не указывается имя Илмиянова. Она вообще не дает никаких показаний против него. Однако, после того как по факту неуплаты налогов фирмы, в которой она работала, было возбуждено уголовное дело, Чымырбаева сказала о деньгах, которые якобы были переданы Илмиянову у здания «Медиа Форума», — подчеркнул он.

Адвокат отметил, что юрист фирмы знал: возбужденное уголовное дело можно прекратить в случае уплаты задолженности.

«В таком случае зачем этой фирме надо было обращаться к Илмиянову и просить помочь в этом деле? Никто не видел, что свидетель передавал деньги. Также никто не знает, куда они делись и куда Илмиянов с ними якобы ушел. Ранее Чыныбек Анарбек уулу не обращался к моему подзащитному, он также не знает, кто обращался к Илмиянову по вопросам решения проблем с уголовными делами», — сказал Кубанычбек Ташбалтаев.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
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