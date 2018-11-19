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Общество

Икрамжана Илмиянова арестовали, чтобы закрыть рот. Мнение экс-президента

Икрамжана Илмиянова арестовали, потому что он много знает о теневых делах последних выборов. Об этом в интервью телеканалу «Апрель» рассказал лидер СДПК Алмазбек Атамбаев.

По его словам, Икрамжан Илмиянов брал деньги у него. «Он знал историю моего богатства, знал, что я богатый человек, и что у меня можно взять, если деньги нужны. Другое дело, что он хотел показать, что он может что-то там решать, какие-то вопросы, кадровые дела. Сегодня слухи ходят, что он в какие-то кадровые дела вмешивался, даже в мелкие. Но я не верю, что он брал за это взятки. И я знаю, что его арестовали совсем не из-за взяток или каких-то там коррупционных дел. Икрама Илмиянова арестовали потому, что он слишком много знает о теневых делах во время последних президентских выборов. Этот арест был направлен просто на то, чтобы закрыть ему рот, чтобы лишнего не сказал. И вы увидите, все эти обвинения против него рассыпятся», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Он надеется, что когда Икрамжан Илмиянов выйдет из тюрьмы, то сам расскажет правду. «Лишь бы он остался живой», — добавил Алмазбек Атамбаев.
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