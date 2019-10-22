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Общество

Долгожданный ремонт театров. Брендирования кресел не будет

Полным ходом идет капитальный ремонт в двух театрах страны. Средства выделили из государственного бюджета. Как признались руководители храмов искусства, такие масштабные работы не проводили многие годы.

Последние штрихи

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева работы близятся к завершению. В середине ноября здесь открывается новый театральный сезон и пройдет международный фестиваль балета.

«Надеемся, что успеем все сделать в срок. Работы завершены на 90 процентов», — говорит директор Каримберди Турапов.

На ремонт выделили 47 миллионов сомов. Фасадную часть, крышу, фойе, туалеты в зрительной зоне, кресла в зале обновили несколько лет назад. На эти цели потратили около 55 миллионов сомов. Теперь завершается ремонт служебных помещений.

Артисты голодают

«В балетных классах положили профессиональный линолеум, закончен ремонт в гримерках. Для артиста главное, чтобы были условия хорошие, чисто, красиво, уютно. Ждем, что сцена обновится», — рассказала заслуженная артистка КР Айзада Тумакова.

Теперь тут есть новый лифт. В гримерках, душевых и туалетах обновили сантехнику.

Артисты также надеются на повышение зарплаты и предоставление служебного жилья.

Каримберди Турапов добавил, что направил письмо руководству страны с просьбой увеличить зарплаты.

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Сейчас на зарплату артистов театра выделяется 65 миллионов сомов в год. В театре работает 500 человек: оперные певцы, солисты балета и труппа, хор, оркестр, технический и административный персонал.

«В первую очередь просим поднять зарплату балетной труппе. Они целый день находятся в театре, репетируют с утра до вечера, а получают всего 6-7 тысяч сомов. Этих денег не хватает даже на дорогу. Иногда жалуются, что голодные», — говорит Каримберди Турапов.

В оперном театре наконец обновили противопожарную систему. Она не работала более 30 лет.

В концертном зале, фойе перед входом на балкон еще стоят строительные леса. Мастера вручную расписывают потолок. Когда-то настенную роспись доверили 100 художникам под руководством Гапара Айтиева. Росписи бережно берегут. Театр считается памятником архитектуры. Просто взять и побелить нельзя.

Главное, сохранить уникальность

«У нас только одна компания имеет лицензию на реставрацию. Ее рабочие сейчас вручную расписывают. Она даже специально направляла на стажировку в Ташкент специалиста. Важно сохранить исторический облик», — добавил директор театра.

Отремонтировали и Малахитовый зал, приобрели новые кресла, отреставрировали люстры. Осталась картина на потолке. По ней проходит трещина. В театре говорят, что и ее отреставрируют. В будущем здесь планируют проводить камерные спектакли и концерты.

Почему не будет театрального сезона

В Кыргызском театре драмы ремонт только начался. Первыми в списке — фасад и крыша. Как признался директор Асылбек Озубеков, средства — 84 миллиона сомов — выделили после посещения президентом храмов культуры.

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«В первую очередь нам необходимо сделать новую крышу. Сейчас положена мягкая кровля, она постоянно протекает, из-за чего внутри портятся паркет, стены. Нам важно сохранить исторический облик театра», — рассказал он.

Здесь планируют заменить системы отопления и кондиционирования.

«Нам надо будет заменить стекла. Их площадь около 2 тысяч квадратных метров. Кресла, техническое оснащение — все требует замены. Постараемся до конца года освоить хотя бы 80 процентов от выделенной суммы на ремонт. Планируем благоустроить прилегающую территорию, отремонтировать фонтан», — рассказал он.

Асылбек Озубеков признается, что театрального сезона в этом году не будет, но артисты продолжат репетировать и ставить новые спектакли, чтобы встретить зрителей в обновленном здании во всеоружии.

Кроме того, запланирован ремонт и в Русском театре драмы. Но пока не готова проектно-сметная документация.

В Министерстве культуры проинформировали, что проведение тура по театрам не связано с разразившимся накануне скандалом вокруг ремонта Дворца спорта. Напомним, пользователей социальных сетей возмутило безвкусное и навязчивое брендирование кресел компанией-спонсором.

В ведущих театрах страны рекламы не будет, поскольку средства выделяли из бюджета.
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