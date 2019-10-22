Памятник Суйменкулу Чокморову. В Бишкеке началась реконструкция скульптуры

Общественный фонд Суйменкула Чокморова начал реконструкцию памятника народного артиста, установленного в Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова в 2017 году. Об этом сообщили в столичной мэрии.
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Работа скульптора Алмаза Кожегулова вызвала много споров. Многие не увидели в ней Суйменкула Чокморова.
Авторами нового памятника стали скульптор Азамат Абдрахманов и архитектор Нурсейит Мамбетказиев.
Демонтаж и реконструкцию памятника завершат к 17 ноября, когда отмечается День кыргызского кино.