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Общество

Вторая попытка. Изготовлен новый памятник Суйменкулу Чокморову

Изготовлен новый памятник актеру и художнику Суйменкулу Чокморову. Фото готовой скульптуры опубликовали в социальной сети.

Автором нового памятника является скульптор Азамат Абдрахманов.

Пользователи социальной сети отметили, что работа удачная и скульптура очень похожа на актера.

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Памятник Суйменкулу Чокморову. Вторая попытка
Напомним, в 2017 году у кинотеатра «Ала-Тоо» установили памятник Суйменкулу Чокморову, изготовленный Алмазом Кожегуловым. Горожане не нашли сходства скульптуры с актером, на которую потратили 3 миллиона сомов.

Общественный фонд имени Суйменкула Чокморова признал памятник творческой неудачей на основании мнения родственников и заслуженных художников и решил заказать новую скульптуру.

Народный артист СССР Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в Аламединском районе Чуйской области. Ушел из жизни в 1992-м.
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