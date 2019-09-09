Вторая попытка. Изготовлен новый памятник Суйменкулу Чокморову

Изготовлен новый памятник актеру и художнику Суйменкулу Чокморову. Фото готовой скульптуры опубликовали в социальной сети.

Автором нового памятника является скульптор Азамат Абдрахманов.

Пользователи социальной сети отметили, что работа удачная и скульптура очень похожа на актера.

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Общественный фонд имени Суйменкула Чокморова признал памятник творческой неудачей на основании мнения родственников и заслуженных художников и решил заказать новую скульптуру.

Народный артист СССР Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в Аламединском районе Чуйской области. Ушел из жизни в 1992-м.