В Бишкеке открыли памятник народному артисту СССР Суйменкулу Чокморову

В Бишкеке состоялась церемония открытия памятника народному артисту СССР Суйменкулу Чокморову.

В открытии приняли участие премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, мэр Бишкека Албек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КР Андрей Крутько, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Анрей Соболев.

Старт совместному проекту дан год назад. Тогда на месте будущего памятника заложили камень с мемориальной табличкой. На то, чтобы проработать детали, у скульптора Алмаза Кожегулова при лепке ушло около шести месяцев. Высота памятника — 3,6 метра.













Напомним, скульптуру Суйменкула Чокморова создали в Свердловской области на заводе «Уралмаш» на средства фонда имени артиста. На Урале мастера владеют уникальной технологией литья: на готовом изделии незаметны сварочные швы. Создается впечатление, что монумент выполнен из цельного куска бронзы.

Народный артист СССР Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в Аламединском районе Чуйской области. Он написал более 400 пейзажей, натюрмортов и портретов, снялся в 20 фильмах. Ушел из жизни в Бишкеке в 1992 году.

