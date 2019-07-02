09:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело «Вечерки» (134)

Александр Рябушкин возвращать миллион сомов акционерам «Вечерки» не собирается

В Свердловском районном суде продолжается уголовное дело в отношении экс-председателя правления ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина. Он находится под стражей в СИЗО-1.

Читайте по теме
Акционеры ЗАО «Вечерний Бишкек» требуют с Александра Рябушкина миллион сомов
Представитель потерпевшей стороны Сергей Воронцов рассказал 24.kg, что подсудимый вину не признает и утверждает, что передал 1 миллион сомов бывшему телохранителю Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву в рамках исполнения решения суда. «Он не имел права передавать эти средства без согласия совета директоров. Да, есть постановление суда о выплате Мамбеталиеву этой суммы, но судебно-исполнительного производства не существует. Получается, Рябушкин, нарушив закон об акционерных обществах, вручил миллион Мамбеталиеву, руководствуясь личным распоряжением, что незаконно», — сказал он.

Именно Александр Рябушкин и Мурат Божокоев подписали с Эркином Мамбеталиевым соответствующее соглашение о выплате ему миллиона. Последний получил деньги наличными.

По версии следствия, этими действиями Рябушкина и Божокоева нанесен значительный материальный ущерб акционерам «ВБ».
Ссылка:
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызпатент отменил регистрацию логотипа Zanoza за Александром Рябушкиным
Акционеры ЗАО «Вечерний Бишкек» требуют с Александра Рябушкина миллион сомов
Александр Рябушкин будет находиться под стражей до конца марта
Дело «Вечерки». Суд над Александром Рябушкиным начался в закрытом режиме
Дело «Вечерки». «Рубикон» вернули Александру Киму
Три активиста вступились за незнакомого им Рябушкина. Почему, сказать не могут
Экс-директор «Вечерки» Мурат Божокоев опроверг свое задержание
Милиция задержала бывшего директора «Вечерки» Мурата Божокоева
В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Дело «Вечерки». Решение суда в пользу Александра Рябушкина отменили
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик»
Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом магазине O!Store Скидка 20 процентов на аксессуары в новом магазине O!Store
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первый в&nbsp;летнем туристическом сезоне рейс из&nbsp;Алматы Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы
&laquo;Умные лекарства&raquo; не&nbsp;только продлевают жизнь, но&nbsp;и&nbsp;повышают ее&nbsp;качество «Умные лекарства» не только продлевают жизнь, но и повышают ее качество