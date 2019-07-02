Александр Рябушкин возвращать миллион сомов акционерам «Вечерки» не собирается

В Свердловском районном суде продолжается уголовное дело в отношении экс-председателя правления ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина. Он находится под стражей в СИЗО-1.

Читайте по теме Акционеры ЗАО «Вечерний Бишкек» требуют с Александра Рябушкина миллион сомов

Представитель потерпевшей стороны Сергей Воронцов рассказал, что подсудимый вину не признает и утверждает, что передал 1 миллион сомов бывшему телохранителю Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву в рамках исполнения решения суда. «Он не имел права передавать эти средства без согласия совета директоров. Да, есть постановление суда о выплате Мамбеталиеву этой суммы, но судебно-исполнительного производства не существует. Получается, Рябушкин, нарушив закон об акционерных обществах, вручил миллион Мамбеталиеву, руководствуясь личным распоряжением, что незаконно», — сказал он.

Именно Александр Рябушкин и Мурат Божокоев подписали с Эркином Мамбеталиевым соответствующее соглашение о выплате ему миллиона. Последний получил деньги наличными.

По версии следствия, этими действиями Рябушкина и Божокоева нанесен значительный материальный ущерб акционерам «ВБ».