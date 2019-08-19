Александр Рябушкин должен выплатить по суду 220 тысяч сомов

В Свердловском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правления ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина и бывшего директора ИД Мурата Божокоева.

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Вина подсудимых признана, и наложено взыскание в размере 220 тысяч сомов на каждого. Александр Рябушкин освобожден в зале суда. Ему засчитан срок пребывания в предварительном заключении.

Адвокат потерпевшей стороны — акционеров «Вечерки» Сергей Воронцов пояснил 24.kg, что срок обвиняемые не получили из-за гуманизации наказания. По новому Уголовному кодексу, деяние, инкриминируемое им по статье «Злоупотребление полномочий служащих коммерческой организации», лишение свободы не предусматривает. Только штраф. «Они получили в итоге максимальное взыскание по VI категории», — сказал юрист и добавил, что вопрос с обжалованием решат, как только он получит на руки приговор суда.

Суть разбирательства, напомним, состояла в том, что в 2016 году суд взыскал с «Вечерки» 1 миллион сомов в пользу бывшего охранника Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева. Он подал иск к изданию, оскорбившись публикациями.

Именно Александр Рябушкин и Мурат Божокоев подписали с Эркином Мамбеталиевым соответствующее соглашение о выплате ему миллиона. Последний получил деньги наличными.

По версии следствия, этими действиями Рябушкина и Божокоева нанесен значительный материальный ущерб акционерам «ВБ».