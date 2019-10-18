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Общество

Гемодиализные пациенты требуют снять ограничение на количество процедур

Пациенты с хронической почечной недостаточностью требуют снять ограничение на количество бесплатных процедур гемодиализа.

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Как отметила председатель сообщества гемодиализных пациентов Венера Ташманбетова, в 2019 году в вопросе предоставления услуг гемодиализа в Кыргызстане сделали очень хорошие шаги вперед.

«Услугу вывели из-под действия закона, и теперь ее не закупают через тендер и не регулируют законом о госзакупках. Но 29 августа вышло постановление правительства, которое ограничило количество сеансов гемодиализа — 12 в месяц. Однако по стандарту процедуру необходимо делать три раза в неделю по 4 часа. Получается в месяц 13-14, а в экстренных случаях и 15 сеансов», — сказала она.

За эти сеансы пациенты вынуждены либо доплачивать по 4 тысячи 700 сомов из своего кармана, либо же пропускать их.

Венера Ташманбетова

«Это сильно сказывается на здоровье людей, многие из них еле ходят», — подчеркнула она.

По словам председателя сообщества, пациенты обращались с проблемой к депутатам Жогорку Кенеша. Фракция «Ата Мекен», выслушав жалобы больных, внесла предложение в кабмин. Но до сих пор нет изменений, и пациенты продолжают страдать.

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«Мы предупреждали Минздрав о допущенной ошибке, однако там сослались на статистику. Нас убеждали, что 13-й сеанс необходим 15-18 процентам пациентов. По факту он необходим 95 процентам больных. После натиска депутатов ЖК ведомство признало ошибку и объяснило нам, что на внесение правок нужны деньги и время, а времени у гемодиализных больных нет», — добавила Венера Ташманбетова.

Она заметила, что накануне пациенты вышли на митинг к «Белому дому», встретились с депутатами Жогорку Кенеша, председателем ФОМС.

По данным Министерства здравоохранения, в республике гемодиализ получают 1 тысяча 508 человек.
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