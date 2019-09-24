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Общество

150 пациентам за гемодиализ теперь будет платить государство

Пациенты с хронической почечной недостаточностью, платившие самостоятельно за процедуру гемодиализа, переведены на бесплатное лечение. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, удалось перевести 150 человек благодаря новому порядку организации и осуществления услуг гемодиализа, принятому правительством. Больным установлена единая фиксированная цена за сеанс на 2019 год — 4 тысячи 700 сомов. Оплачивать будет ФОМС.

«Благодаря единой фиксированной цене для всех частных клиник стало возможным сэкономить средства, и все 150 пациентов, до этого получавшие диализ за свой счет, полностью переведены на бесплатное лечение», — отметили в ведомстве.

В Кыргызстане гемодиализ получают 1 тысяча 508 человек. Бесплатно помощь оказывают 604 пациентам, на льготных условиях — 764. Они оплачивали 550 сомов, оставшиеся 4 тысячи 700 сомов покрывает ФОМС.

По новому положению пациенты будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты, то есть они не будут разделены на бюджетную и льготную категории. 150 человек получали процедуру за свой счет.
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