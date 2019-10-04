В Кыргызстане количество больных с почечной недостаточностью ежегодно растет

Депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» рассмотрели вопрос о предоставлении услуг гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью.

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По словам заместителя министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, с каждым годом увеличивается количество больных с почечной недостаточностью. «На сегодня — 1 тысяча 235 больных. До 2018 года по итогам проведенного тендера всего одна компания оказывала услуги гемодиализа. С учетом роста заболеваемости необходимо дать разрешение частным медицинским клиникам проводить процедуру гемодиализа для больных с почечной недостаточностью, оплачивать их услуги из бюджета», — отметил заместитель министра, добавив, что пациенты получают процедуру гемодиализа своевременно, нет никаких очередей.

Он также добавил, что на основании постановления правительства КР больной имеет право получать процедуру гемодиализа 12 раз в месяц, остальное должно оплачиваться за счет пациента. В основном больным требуется 13-14 процедур.

В ходе обсуждения депутаты предложили снять это ограничение и дали соответствующее поручение кабмину.