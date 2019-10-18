Бывший телохранитель Атамбаева отказался от очной ставки с Алгой Кылычевым

Экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев отказался от очной ставки с членом политсовета СДПК Алгой Кылычевым. Об этом 24.kg сообщил адвокат военнослужащего Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, Канат Сагымбаев готов ответить на вопросы следствия, но пока мероприятия с его участием не проводятся.

«Следователь передал Канату Сагымбаеву постановление о назначении экспертиз. Но представителям защиты не сообщили, какие экспертизы проводятся. Мой подзащитный ранее проходил свидетелем. Согласно нормам УПК, ему должны были объявить о необходимости проведения экспертиз сразу же, как вручили уведомление о подозрении. Но этого сделано не было», — сказал Бакытбек Автандил уулу. Он добавил, что 19 октября сторонники Каната Сагымбаева выйдут в столичный сквер имени Максима Горького на митинг.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.