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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Суд отказался рассекречивать один том уголовного дела

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

В ходе судебного заседания адвокаты заявили ходатайство о рассекречивании 27-го тома уголовного дела. Юристы считают, что показания, имеющиеся в нем, не являются тайной.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эмилбек Каипов отказал в удовлетворении ходатайства защиты. Известно, что в 27-м томе содержатся показания бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова и врача-онколога Эмиля Макимбетова.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.
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