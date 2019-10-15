Где можно купить уголь в Бишкеке, рассказали в мэрии

В мэрии Бишкека прошло заседание по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
Уточняется, что, согласно нормам, отопительный сезон начнется, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха составит +8 градусов.
Главам района поручено взять на особый контроль соблюдение графика поставок и наличие угля на базах, проводить еженедельный мониторинг.
Приобрести уголь бишкекчане могут в каждом районе города:
- Первомайский район: проспект Дэн Сяопина, 451, и улица Мессароша, 100;
- Ленинский район: улицы Пушкина, 182, Гагарина, 67 и 86, пересечение улиц Алыкулова и Мурманской (рядом с железной дорогой), переулки Баррикадный, 2, и Саранский, 2;
- Октябрьский район: в микрорайонах «Кара-Жигач» (на пересечении улиц Анкара и Эркин, Анкара и Субан-Ата, Анкара и Достоевского), в жилом массиве «Рухий-Мурас» (на перекрестке улиц Анкара и Ауэзова), в «Кок-Жаре» (на пересечении улиц Ахунбаева и Куйручука);
- Свердловский район: улица Достоевского, 1, пересечение улиц Фере и Орозбекова, Саадаева и Орозбекова, а также в микрорайонах «Келечек», «Ак-Бата».