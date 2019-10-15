Где можно купить уголь в Бишкеке, рассказали в мэрии

В мэрии Бишкека прошло заседание по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Уточняется, что, согласно нормам, отопительный сезон начнется, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха составит +8 градусов.