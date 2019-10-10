Бишкектеплоэнерго присоединилось к #TetrisChallenge

Сотрудники Бишкектеплоэнерго присоединились к #TetrisChallenge. Фотографию опубликовала в соцсетях пресс-служба мэрии столицы.

Флешмоб запустили полицейские Цюриха, опубликовав фото, на котором патрульные разложили на асфальте содержимое служебного авто.

Суть акции — показать на фото или видео рабочий инвентарь. При этом участники должны разложить предметы так ровно, как будто в игре «Тетрис».

Фото пресс-службы мэрии. #TetrisChallenge

Ранее в нем приняли участие сотрудники МП «Тазалык».

Фото Влада Домбровского. #TetrisChallenge

Флешмоб набирает популярность в социальных сетях по всему миру.