Джипы от Эркина Мамбеталиева. Этично ли и кто понесет ответственность? Опрос

Второй день не утихает скандал с подаренными МВД джипами. Внедорожники правоохранителям вручил бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев.

Ранее он был осужден за убийство полковника милиции Чыныбека Алиева, а также депутата ЖК Жыргалбека Сурабалдиева, зятя Азиза Батукаева Хаважи Заурбекова, руководителя пансионата «Рахат» Бахрулы Бурханова, членов ОПГ Нурлана Бердикеева и Таалая Абасова, частного предпринимателя Шамиля Адеева и других.

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Видео, на котором отчетливо видно, что Внутренние войска МВД в Баткенской области не изымают машины, а именно принимают в подарок, причем лично от Мамбеталиева, который еще и благословение свое дает (бата), гуляет в соцсетях. Но в МВД упорно не хотят признавать факт получения презента от экс-охранника бывшего президента.

Насколько этично принимать подарки от бывшего члена ОПГ Рыспека Акматбаева, который вместе с ним проходил по делу об убийстве нескольких человек?

Этично ли МВД принимать подарки от ранее осужденного за убийство милиционера? Категорически недопустимо Почему бы и нет?! Эркин Мамбеталиев оправдан судом Дареному коню в зубы не смотрят Милиция и этика – понятия несовместимые Если государство не в силах обеспечить машинами, можно и у членов ОПГ принимать в подарок Голосовать

Многие депутаты парламента считают, что вопрос этики тут совершенно не при чем. Только Исхак Масалиев считает, что с точки зрения моральной стороны — недопустимо принимать такие подарки. Депутат Мирлан Жеенчороев же ничего зазорного в этом не видит. «Сегодня Эркин Мамбеталиев уважаемый человек, добропорядочный бизнесмен, который строит туристические объекты и платит налоги», — заявил он, комментируя ситуацию 24.kg. Парламентарий не видит повода для отставки главы МВД.

Однако в социальных сетях министра Кашкара Джунушалиева призывают подать в отставку.