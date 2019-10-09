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Общество

Джипы от Эркина Мамбеталиева. Этично ли и кто понесет ответственность? Опрос

Второй день не утихает скандал с подаренными МВД джипами. Внедорожники правоохранителям вручил бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев.

Ранее он был осужден за убийство полковника милиции Чыныбека Алиева, а также депутата ЖК Жыргалбека Сурабалдиева, зятя Азиза Батукаева Хаважи Заурбекова, руководителя пансионата «Рахат» Бахрулы Бурханова, членов ОПГ Нурлана Бердикеева и Таалая Абасова, частного предпринимателя Шамиля Адеева и других.

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Видео, на котором отчетливо видно, что Внутренние войска МВД в Баткенской области не изымают машины, а именно принимают в подарок, причем лично от Мамбеталиева, который еще и благословение свое дает (бата), гуляет в соцсетях. Но в МВД упорно не хотят признавать факт получения презента от экс-охранника бывшего президента.

Насколько этично принимать подарки от бывшего члена ОПГ Рыспека Акматбаева, который вместе с ним проходил по делу об убийстве нескольких человек?

Этично ли МВД принимать подарки от ранее осужденного за убийство милиционера?

Многие депутаты парламента считают, что вопрос этики тут совершенно не при чем. Только Исхак Масалиев считает, что с точки зрения моральной стороны — недопустимо принимать такие подарки. Депутат Мирлан Жеенчороев же ничего зазорного в этом не видит. «Сегодня Эркин Мамбеталиев уважаемый человек, добропорядочный бизнесмен, который строит туристические объекты и платит налоги», — заявил он, комментируя ситуацию 24.kg. Парламентарий не видит повода для отставки главы МВД.

Однако в социальных сетях министра Кашкара Джунушалиева призывают подать в отставку. 

Должен ли министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подать в отставку?

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