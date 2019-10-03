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Общество

Мэрия Оша не знает, на каком основании Матраимовы оградили муниципальную землю

Мэрия Оша пока не знает, на каком основании Матраимовы перекрыли муниципальную землю. Об этом 24.kg заявил пресс-секретарь муниципалитета Азамат Абсатаров.

По его словам, мэрия намерена создать комиссию и проверить законность действий Руслана Матраимова, который оградил прилегающую к их дому территорию.

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«Мы про это не знали, потому что никто не жаловался, никто не писал заявление об этой улице. Сотрудники гороно уже убрали ограждения, которые были установлены. А насчет улицы мы сейчас уточняем, когда и зачем им позволили перекрыть. Будет создана комиссия, и на месте проверим, есть ли у них какие-то разрешительные документы», — сообщил он.

Накануне в прямом эфире радио «Азаттык» депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов сообщил, что участок возле городского управления образования Оша был куплен в бытность мэром Жанторо Сатыбалиева на аукционе за 119 тысяч сомов. По его словам, у них имеются документы на прилегающие участки.

Хозяин дома Руслан Матраимов заявил, что они закрыли муниципальную дорогу по просьбе местных чиновников.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). Ранее сообщалось, что журналист снимал видео для сюжета о незаконном перекрытии дороги. В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.

Милиция возбудила уголовное дело. Нападавшие также написали заявление, по их словам, дрон упал на голову одному из мужчин.

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