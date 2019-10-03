Мэрия Оша не знает, на каком основании Матраимовы оградили муниципальную землю

Мэрия Оша пока не знает, на каком основании Матраимовы перекрыли муниципальную землю. Об этом 24.kg заявил пресс-секретарь муниципалитета Азамат Абсатаров.
По его словам, мэрия намерена создать комиссию и проверить законность действий Руслана Матраимова, который оградил прилегающую к их дому территорию.
Накануне в прямом эфире радио «Азаттык» депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов сообщил, что участок возле городского управления образования Оша был куплен в бытность мэром Жанторо Сатыбалиева на аукционе за 119 тысяч сомов. По его словам, у них имеются документы на прилегающие участки.
Хозяин дома Руслан Матраимов заявил, что они закрыли муниципальную дорогу по просьбе местных чиновников.
Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). Ранее сообщалось, что журналист снимал видео для сюжета о незаконном перекрытии дороги. В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.
Милиция возбудила уголовное дело. Нападавшие также написали заявление, по их словам, дрон упал на голову одному из мужчин.