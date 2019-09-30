Нападение на оператора «Азаттыка» в Оше. Милиция возбудила уголовное дело

По факту нападения на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

Расследование проводится по факту «нанесения легких телесных повреждений».

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Уточняется, что в ЕРПП зарегистрировано три заявления — оператора, а также двух граждан, имена которых не сообщаются. Айбек Кулчуманов заявил, что неизвестные люди отобрали у него видеоаппаратуру. Второй заявитель написал, что ему на голову упал дрон; третий указал, что без соответствующего разрешения оператор снимал частную собственность.

«На сегодня следствие продолжается. Лица, отобравшие у оператора «Азаттыка» видеоаппаратуру, установлены, техника возвращена. По видеосъемке будет назначена соответствующая экспертиза. По факту нанесения легких телесных повреждений Айбеку Кулчуманову и травм, полученных жителем улицы Супаналиева от падения дрона, экспертиза уже назначена. Идет опрос очевидцев событий», — отметили в УВД.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.