Руслан Матраимов назвал расследование «Азаттыка» целенаправленной травлей семьи

Брат депутата парламента Искендера Матраимова и экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова Руслан Матраимов считает, что идет целенаправленная травля их семьи. Об этом он сообщил в интервью Super.kg.
Айбеком Кулчумановым.
Ранее сообщалось, что журналист снимал видео для сюжета о незаконном перекрытии дороги.
Руслан Матраимов заявил, что они закрыли муниципальную дорогу по просьбе чиновников городского отдела образования Оша, который находится по соседству с участком.
По его словам, участок в центре города купили еще в 2005 году и оформили на мать. «Мы его сами построили за 4-5 лет. Это дом моей мамы. После ее смерти родные подарили его мне, как младшему в семье. Это моя частная собственность», — заявил Руслан Матраимов.
Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.
Милиция возбудила уголовное дело. Нападавшие также написали заявление, по их словам, дрон упал на голову одному из мужчин.