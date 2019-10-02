18:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Руслан Матраимов назвал расследование «Азаттыка» целенаправленной травлей семьи

Брат депутата парламента Искендера Матраимова и экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова Руслан Матраимов считает, что идет целенаправленная травля их семьи. Об этом он сообщил в интервью Super.kg.

Читайте по теме
В Оше возле дома Матраимовых скрутили оператора «Азаттыка» и отобрали камеру
«Нас хотят показать в плохом свете, нами пугают людей. Но мы воспитанные, деньги заработали честным трудом. Хотел бы обратиться к журналистам и попросить не нарушать неприкосновенность частной жизни и не задевать наши честь и достоинство. Когда ведете расследование, учитывайте мнение всех сторон», — так он прокомментировал конфликт с оператором «Азаттыка» Айбеком Кулчумановым.

Ранее сообщалось, что журналист снимал видео для сюжета о незаконном перекрытии дороги. 

Руслан Матраимов заявил, что они закрыли муниципальную дорогу по просьбе чиновников городского отдела образования Оша, который находится по соседству с участком.

По его словам, участок в центре города купили еще в 2005 году и оформили на мать. «Мы его сами построили за 4-5 лет. Это дом моей мамы. После ее смерти родные подарили его мне, как младшему в семье. Это моя частная собственность», — заявил Руслан Матраимов.

«Мы заключили с ними (чиновниками отдела образования Оша. — Прим. 24.kg ) соглашение, они попросили закрыть дорогу. Мы дали согласие при необходимости открыть дорогу в любое время суток. Мы же знаем с детства, что тут всегда собирались разные наркоманы, все превращали в притон», — говорит младший брат Матраимовых.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. 

Милиция возбудила уголовное дело. Нападавшие также написали заявление, по их словам, дрон упал на голову одному из мужчин. 
Ссылка:
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Встаньте и идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей
В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
В Оше возле дома Матраимовых скрутили оператора «Азаттыка» и отобрали камеру
Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не фотографировать
Валентина Шевченко пригласила на турнир в городе Ош. Его устраивают Матраимовы
Пишите лучше обо мне. Искендер Матраимов возмущен публикациями о брате Райыме
В городе Ош братья Матраимовы проведут турнир по кулатуу эртаймаш
Проверка Раима-миллиона. Доначислено 24,2 миллиона сомов
Портрет Раима-миллиона на фасадах домов — это вандализм. Так считает мэрия
Вывод $700 миллионов. Финполу передали еще часть материалов
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Бизнес
Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: &laquo;Это фейк&raquo; Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи
MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых
Грандиозное обновление сети &laquo;Народный&raquo;. Открыт первый магазин нового формата Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата