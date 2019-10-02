Руслан Матраимов назвал расследование «Азаттыка» целенаправленной травлей семьи

Брат депутата парламента Искендера Матраимова и экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова Руслан Матраимов считает, что идет целенаправленная травля их семьи. Об этом он сообщил в интервью Super.kg.

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Айбеком Кулчумановым

«Нас хотят показать в плохом свете, нами пугают людей. Но мы воспитанные, деньги заработали честным трудом. Хотел бы обратиться к журналистам и попросить не нарушать неприкосновенность частной жизни и не задевать наши честь и достоинство. Когда ведете расследование, учитывайте мнение всех сторон», — так он прокомментировал конфликт с оператором «Азаттыка»

Ранее сообщалось, что журналист снимал видео для сюжета о незаконном перекрытии дороги.

Руслан Матраимов заявил, что они закрыли муниципальную дорогу по просьбе чиновников городского отдела образования Оша, который находится по соседству с участком.

По его словам, участок в центре города купили еще в 2005 году и оформили на мать. «Мы его сами построили за 4-5 лет. Это дом моей мамы. После ее смерти родные подарили его мне, как младшему в семье. Это моя частная собственность», — заявил Руслан Матраимов.

«Мы заключили с ними (чиновниками отдела образования Оша. — Прим.) соглашение, они попросили закрыть дорогу. Мы дали согласие при необходимости открыть дорогу в любое время суток. Мы же знаем с детства, что тут всегда собирались разные наркоманы, все превращали в притон», — говорит младший брат Матраимовых.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.

Милиция возбудила уголовное дело. Нападавшие также написали заявление, по их словам, дрон упал на голову одному из мужчин.