Контейнерная школа. Детей в селе Кенеш перевели учиться в здание клуба

Школьники в селе Кенеш начали учиться в отремонтированном здании клуба. Об этом 24.kg рассказала заместитель полномочного представителя правительства КР в Нарынской области Жаркын Ибраева.
Ранее в правительстве отмечали, что здание в селе Кенеш построил меценат. Он хотел передать его айыл окмоту под клуб. Но разрешил использовать под школу. Единственное, там не было предусмотрено отопление.
Напомним, что учеников школы имени К.Абирова в этом году разместили в контейнерах. Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала уволилась министр образования Гульмира Кудайбердиева. Полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность замглавы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР. В селе обещают построить новую школу в 2020 году.