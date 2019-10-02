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Общество

Контейнерная школа. Детей в селе Кенеш перевели учиться в здание клуба

Школьники в селе Кенеш начали учиться в отремонтированном здании клуба. Об этом 24.kg рассказала заместитель полномочного представителя правительства КР в Нарынской области Жаркын Ибраева.

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По ее словам, завтра все семь классов, для которых ранее построили контейнерную школу, будут учиться в здании клуба. Сегодня уроки в ней идут для учеников второй смены.

Ранее в правительстве отмечали, что здание в селе Кенеш построил меценат. Он хотел передать его айыл окмоту под клуб. Но разрешил использовать под школу. Единственное, там не было предусмотрено отопление.

«Правительство выделило 900 тысяч сомов. Отопление в здании провели и сдали в эксплуатацию», — отметила Жаркын Ибраева.

Напомним, что учеников школы имени К.Абирова в этом году разместили в контейнерах. Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала уволилась министр образования Гульмира Кудайбердиева. Полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность замглавы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР. В селе обещают построить новую школу в 2020 году.
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