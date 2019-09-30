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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (158)

Верховный суд постановил: Атамбаев и «Апрель» должны по 100 тысяч трем политикам

Верховный суд оставил в силе решение городского суда по иску Азимбека Бекназарова, Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева к Алмазбеку Атамбаеву и телеканалу «Апрель». Об этом 24.kg сообщил бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров.

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Напомним, что по решению Бишкекского городского суда Алмазбек Атамбаев и «Апрель» должны каждому истцу по 100 тысяч сомов и дать опровержение в течение 10 дней.

Основанием для обращения в суд послужило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу «Апрель», в котором он высказался в адрес бывших высокопоставленных чиновников.

Ранее Азимбек Бекназаров заявил, что отказался от моральной компенсации.
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