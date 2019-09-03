Новый порядок предоставления услуг гемодиализа утвердило правительство

Правительство утвердило порядок организации и осуществления услуг гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью V стадии за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, пациенты будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты, то есть они не будут разделены на бюджетную и льготную категорию.

Кроме того, больные могут выбирать самостоятельно медицинскую организацию, где будут получать услуги, вне зависимости от формы собственности и ее расположения.

«На основании поданных заявлений и документов будет сформирован электронный список больных и введен в Единый регистр, изменения будут вноситься специальной комиссией на регулярной основе», — заметили в правительстве.

Услуги гемодиализа предоставляются в зависимости от тяжести заболевания не более трех раз в неделю и не более 12 сеансов в течение месяца.

Ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев отмечал, что установлена единая цена на услуги гемодиализа — 4 тысячи 700 сомов. Кроме того, в закон о государственных закупках внесли изменения, и теперь он не регулирует госзакупки, связанные с услугами гемодиализа. Порядок их организации и осуществления определяет кабмин. Это позволит увеличить число пациентов, получающих гемодиализ за государственный счет.

В Кыргызстане гемодиализ получают 1 тысяча 508 человек. Бесплатно помощь оказывают 604 пациентам, на льготных условиях — 764. Они оплачивают 550 сомов, оставшиеся 4 тысячи 700 сомов покрывает ФОМС. 112 больных оплачивают услугу в полном объеме — от 5 тысяч 250 сомов и выше.