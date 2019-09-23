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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (231)

Это провокация. Генпрокуратура прокомментировала заявление СДПК

В Генпрокуратуре прокомментировали заявление сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В главном надзорном органе назвали провокацией распространяемую информацию о якобы имевших место нарушениях их прав со стороны следователей Военной прокуратуры.

Следственной группой ВП в официальном и законном порядке рассматривается письменное обращение от имени 1 тысячи 568 жителей села Кой-Таш и близлежащих сел о незаконных действиях сотрудников МВД и ГКНБ КР в событиях 7-8 августа 2019 года.

«В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства в целях своевременного, всестороннего и объективного исследования доводов заявителей, они в обязательном порядке должны быть опрошены по известным им обстоятельствам. Эта процедура является обязательной мерой обеспечения и реализации прав и законных интересов самих же этих заявителей, а не выдумкой», — подчеркнули в ГП КР.

В прокуратуре отметили: отдельные заинтересованные лица пытаются интерпретировать работу органов следствия по-своему. Тогда как УПК прямо обязывает следователя обеспечить доступ этих граждан-заявителей к правосудию, элементом которого и является допрос в качестве свидетеля или потерпевшего.

В надзорном органе напомнили: если свидетель не может явиться в назначенное время по уважительной причине (болезнь, отсутствие в стране), то следователи, в соответствии с требованиями статьи 154 Уголовно-процессуального Кодекса, выезжают по месту нахождения заявителя. Проведение допроса свидетелей в обязательном порядке сопровождается разъяснением их прав и обязанностей.

«Необходимо отметить, результаты проведенных на сегодня допросов свидетельствуют о том, что большая часть допрошенных заявителей даже не была осведомлена о содержании обращения, а подписи отдельных из них являются поддельными», — утверждают в ГП КР.

А те, кто выступает в социальных сетях и преднамеренно манипулируют общественным мнением, к коллективному заявлению жителей села Кой-Таш и близлежащих сел фактически никакого отношения не имеют.

Генпрокуратура КР
Беспорядки в Кой-Таше начались после того, как силовики предприняли попытку осуществить принудительный привод бывшего президента страны на допрос по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Позже Алмазбек Атамбаев сдался властям. Он арестован. Статуса свидетеля бывший глава государства лишился — теперь он фигурант сразу нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют в том числе убийство, захват заложников, организацию массовых беспорядков.

29 августа образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
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