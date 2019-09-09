Почти 2 тысячи человек требуют отставки главы ГКНБ из-за событий в Кой-Таше

В Генеральную прокуратуру с коллективным обращением и просьбой возбудить уголовные дела против главы ГКНБ Орозбека Опумбаева, руководителей спецназа «Альфа» и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева обратились 1,7 тысячи человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член СДПК Темирлан Султанбеков.

По его данным, подписавшиеся в письме также требуют дать отдельную юридическую оценку действиям президента Сооронбая Жээнбекова и предъявить ему обвинение в совершении государственных преступлений. По их словам, это необходимо для начала процедуры импичмента и отставки генерального прокурора.

Темирлан Султанбеков отметил, что ГП приняла заявление. Оно зарегистрировано под номером 3307.

«7 августа 2019 года в селе Кой-Таш группа неизвестных лиц в военной форме без опознавательных знаков совершила противоправные действия в отношении мирных граждан Кыргызской Республики. Во дворе дома бывшего главы государства Алмазбека Шаршеновича Атамбаева с 18.30 7 августа началась лекция эксперта Болота Айткулова, на которую собрались люди. Примерно в 19.50 без предупреждения, перелезая через забор во двор дома, вторглись неизвестные лица в военной форме, в масках и с оружием в руках. Они сразу начали стрельбу по мирным гражданам и жестоко избивать их», — говорится в заявлении.

В числе избитых оказались известные государственные и политические деятели, много простых граждан. Поэтому заявители требуют «возбудить уголовные дела в отношении представителей вторгнувшегося бандформирования» по статьям 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью», 139 «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» и 190 «Нарушение неприкосновенности жилища» УК КР.

«Раненым и жестоко избитым не оказывали медицинскую помощь на протяжении двух часов. Просим по данным фактам возбудить уголовные дела по статьям 150 «Оставление в опасности», 151 «Неоказание помощи» и 244 «Захват заложника» УК КР», — требуют заявители.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.