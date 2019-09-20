Власти Таласа назвали фейком информацию о сборе денег на игры кочевников

В полномочном представительстве правительства в Таласской области информацию о том, что с бюджетников собирают средства на проведение игр кочевников, назвали фейковой.

«Мы никакие деньги ни у кого не собирали. У нас есть спонсоры, которые помогли решить многие вопросы. Это неверная, фейковая информация», — сказал 24.kg пресс-секретарь полпреда в Таласской области Бакай Садыров.

Ранее жители региона сообщили, что работники образования сдали по 200 сомов каждый. С работников здравоохранения решили удержать однодневную зарплату.

Национальные игры кочевников организованы в Таласской области с 16 по 21 сентября. Соревнования проходят по десяти видам национальных игр. Местный ипподром, напомним, не успели вовремя подготовить и старт пришлось переносить.