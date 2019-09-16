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Общество

Старт Игр кочевников перенесен. Не закончили покраску и установку оборудования

Старт соревнований в рамках Национальных игр кочевников в Таласе перенесен с утра на 16.00. Об этом 24.kg сообщили в оргкомитете.

Согласно утвержденной программе игр, соревнования должны были начаться сегодня в 10.00. Однако устроители мероприятия из Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта проинформировали участников и болельщиков, что старт переносится на 16.00.

Чиновники признали проблему — местный ипподром в Таласе оказался не готов к Национальным играм кочевников.

Ранее Касым Рахманкулов сообщил, что рабочие не спали трое суток, они работали практически круглосуточно и в дождь. Но все равно не успевают — продолжаются кладка кирпича, установка сидений, покраска ограждений.

Напомним, что в первый день игр будут соревноваться команды по кок бору.

Национальные игры кочевников организованы в Таласской области с 16 по 21 сентября. Соревнования пройдут по десяти видам национальных игр.
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