С бюджетников в Таласской области собирают деньги на игры кочевников.

Как сообщили 24.kg местные жители, работники образования сдали по 200 сомов каждый. С работников здравоохранения решили удержать однодневную зарплату.

В полномочном представительстве правительства в регионе информацию пока не комментируют.

Национальные игры кочевников организованы в Таласской области с 16 по 21 сентября. Соревнования проходят по десяти видам национальных игр. Местный ипподром, напомним, не успели вовремя подготовить и старт пришлось переносить.