20:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минздрав: В состоянии начальника Чуйского ГУВД есть положительная динамика

В состоянии начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова есть положительная динамика. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве. 

Читайте по теме
Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова хотят перевести из реанимации

Уточняется, что милиционер переведен в реабилитационный центр Москвы.

«Есть положительная динамика, но полностью он еще не восстановился. У Самата Курманкулова реакция — он уже приподнимает руки. Пациент получает соответствующее лечение», — сообщили в Минздраве.

Напомним, Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
Ссылка:
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Динамика есть. Самата Курманкулова переведут в реабилитационный центр Москвы
Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова осмотрел академик Александр Потапов
В ГУВД Чуйской области новый глава
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Нью-Йорк&nbsp;&mdash; город возможностей. Кыргызстанка о&nbsp;жизни в&nbsp;США и&nbsp;родительском саду Нью-Йорк — город возможностей. Кыргызстанка о жизни в США и родительском саду
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Бизнес
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!
Кыргызская компания получила золотую медаль на&nbsp;престижной выставке вин в&nbsp;Лондоне Кыргызская компания получила золотую медаль на престижной выставке вин в Лондоне
MegaCom приглашает на&nbsp;Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road MegaCom приглашает на Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road
Акция от&nbsp;aitv network: Оплати 600 сомов и&nbsp;смотри&nbsp;ТВ весь год бесплатно Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно