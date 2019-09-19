Минздрав: В состоянии начальника Чуйского ГУВД есть положительная динамика

В состоянии начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова есть положительная динамика. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Читайте по теме Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова хотят перевести из реанимации

Уточняется, что милиционер переведен в реабилитационный центр Москвы.

«Есть положительная динамика, но полностью он еще не восстановился. У Самата Курманкулова реакция — он уже приподнимает руки. Пациент получает соответствующее лечение», — сообщили в Минздраве.

Напомним, Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.