Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о событиях в Кой-Таше

Бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев отвечает на вопросы членов госкомиссии по событиям в Кой-Таше. Радио «Азаттык» ведет прямой эфир с заседания.

Стоит отметить, что ранее заявлялось, что заседания комиссии проходят за закрытыми дверями, без участия СМИ.

У экс-главы спецслужб спросили, как бы он оценил события. Сегизбаев ответил, что с его стороны было бы неэтично давать оценку произошедшему.

«Когда я приехал в Кой-Таш, с одной стороны уже стреляли, с другой — кидали камни. Тогда не было возможности давать какую-либо оценку», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Он также отметил, что не знает, из какого оружия стреляли бойцы спецназа.

«Могу сказать только одно: это была моя гражданская позиция, юридическую оценку дать не могу, ведь идет следствие. Я хотел морально поддержать Атамбаева. Про законность его действия, мы не говорили», — добавил Абдиль Сегизбаев.

Он сообщил, что в него тоже стреляли и он получил ранение резиновой пулей. «Рану мне обработали на месте. После доставили в больницу. Там я пробыл до ночи. Никакой связи с Кой-Ташем у меня не было», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа создана госкомиссия, в которую вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.