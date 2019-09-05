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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (188)

Заседания госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше проходят без СМИ

Заседания госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа проходят без журналистов.

Как рассказали 24.kg источники, члены комиссии будут запрашивать протокол, инструкцию, приказ и план подготовки спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В задачу комиссии также входит выяснить, кто готовил мероприятие в Кой-Таше с участием антитеррористического спецподразделения «Альфа». 

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Представителям комиссии предстоит также определить, почему на задержание не был сразу отправлен милицейский СОБР. Позже действиям руководства силовых ведомств будет дана соответствующая правовая и политическая оценка. 

Вся документация по этому вопросу носит гриф «секретно». Оглашению данные сведения не подлежат. Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша. Сегодня прошло второе заседание. 
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