Задержание героина в ФРГ. Кыргызстанская фирма оказалась подставной

СБНОН установила личности нескольких подозреваемых в поставке героина из Кыргызстана в Германию. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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По предварительным данным, все они являются гражданами Турции.

«Известно, что фирма «Элит Шоко» подставная. Она зарегистрирована под видом кондитерского цеха. Компания якобы принадлежала гражданке Кыргызстана, но она не знала, что фирму используют для других целей граждане Турции, наладившие канал поставки героина», — сообщили редакции.

В СБНОН подтвердили, что у следствия есть несколько подозреваемых лиц. Однако подробности в ведомстве пока не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

«Крупная партия героина задержана на германо-польской границе. Наши правоохранительные органы не имели права досматривать транспорт, поскольку мы являемся членами ЕАЭС. Следствие еще не завершено, поэтому подробности раскрыть пока не можем. Мы тесно работаем с коллегами из Германии и Беларуси, отслеживаем информацию, связанную с этой поставкой», — сообщили в милиции.

Напомним, в июне в Германии обнаружили более полутонны героина в грузовике из Кыргызстана. Наркотик был задекларирован как турецкие сладости. Задержан также водитель фуры — гражданин Турции 63-летний Озон Сулейман, долгое время проживавший в Бишкеке.

В документах на товар указывалась кыргызстанская фирма «Элит Шоко». Владелицу кондитерского цеха Аиду Жолдошеву вызывали на допрос в следственные органы. Она дала пояснения о логистике продукции и ответила на вопросы о задержанном, который работал в ее компании.