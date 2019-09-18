Ремонт дорог. Мэрия снесла забор особняка, чтоб сохранить Ботсад

Мэрия снесла забор на улице Каракульской, который мешал ремонту дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, владельцы незаконно увеличили свой участок. По документам им принадлежит 5,5 сотки, фактически же огорожены — 8,5 сотки. Хозяева отказывались в добровольном порядке демонтировать забор. Вопрос решался в суде.
приостановить проект по расширению улицы Каракульской за счет территории Ботсада и сделать развязку на улице Медерова.
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Отметим, что во время сноса представители хозяев особняка пообещали написать заявление в Генпрокуратуру на сотрудников мэрии и судоисполнителей.