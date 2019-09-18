Ремонт дорог. Мэрия снесла забор особняка, чтоб сохранить Ботсад

Мэрия снесла забор на улице Каракульской, который мешал ремонту дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, владельцы незаконно увеличили свой участок. По документам им принадлежит 5,5 сотки, фактически же огорожены — 8,5 сотки. Хозяева отказывались в добровольном порядке демонтировать забор. Вопрос решался в суде.

Дом находится на пересечении с улицей Медерова и в него упирается улица Токтоналиева за мостом через реку Ала-Арчу. Улицу Каракульскую (продолжение Токтоналиева) планировали расширить в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека». Для этого также планировали снести часть Ботанического сада. Но после публикаций в СМИ и общественного недовольства муниципалитет решил приостановить проект по расширению улицы Каракульской за счет территории Ботсада и сделать развязку на улице Медерова.

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«Еще восемь заборов на Каракульской заходят на муниципальную территорию на расстояние от метра до четырех. Судебные разбирательства с их хозяевами идут не первый год. По трем уже принято решение о сносе, их в ближайшее время демонтируют», — сообщили в мэрии.

Отметим, что во время сноса представители хозяев особняка пообещали написать заявление в Генпрокуратуру на сотрудников мэрии и судоисполнителей.