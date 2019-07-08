Ремонт дорог в Бишкеке. Когда горожанам ждать ударных работ

Лето в разгаре. Самое время начать ремонтировать дороги, пока позволяют погода и значительно сократившийся автотрафик. Тем более что по второй фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» мэрия столицы запланировала обновить 60 улиц. Но работы еще не начаты. Почему задерживается реализация проекта и что будет с многострадальной Душанбинкой (улицей Токтоналиева), 24.kg рассказал вице-мэр города Уланбек Азыгалиев.

— Уланбек Шайлообекович, сначала о первой фазе. Несколько улиц остались незавершенными. Что с ними будет?

— Первая фаза предусматривала ремонт 49 дорог общей протяженностью 95 километров . Сумма грантовых средств была 478 миллионов юаней (около 4 миллиардов 780 миллионов сомов). На конец декабря 2018 года подрядчик — компания «Чайна Роуд» — завершил работу на 45 улицах, это 84,6 километра .

Осталось четыре: Торекула Айтматова, Каралаева/Куттубаева, Токтоналиева и Льва Толстого (эстакадный мост).

По первым двум у нас идут судебные процессы.

На улице Айтматова на отрезке между Салиевой и Фрунзе находится нежилое помещение, раньше в нем был пункт приема стеклотары. Мы сначала думали обогнуть его, но тогда бы дорога пошла в сторону частного сектора. Поэтому обратились в суд, чтобы снести часть строения, вели переговоры с владельцем. Думаю, в ближайшее время этот вопрос решим.

На улице Каралаева работы остановились на пересечении с Куттубаева. Здесь земельный участок был передан в аренду под гостевую автостоянку. Срок истекает в 2020-м. На нем хотят построить дом. Мы обратились в суд, однако он до сих пор не может принять решение. Продолжение дороги — это в интересах города. Она выходит на Южную магистраль. Но пока решения нет, сдвинуться не можем. Нам осталось на этом участке сделать 200- 300 метров . Поскольку первая фаза уже завершена, то на этих улицах оставшиеся участки будем ремонтировать уже за счет городского бюджета.

Улица Токтоналиева по плану должна была связать Южную магистраль и Кулатова. Ее ремонт завершен до Медерова. Построен мост. Далее проектом предусматривалось расширение ее продолжения — улицы Каракульской — за счет территории Ботанического сада.

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Но общественность, сотрудники Ботсада выступили против, депутаты ЖК поднимали вопрос. Ботанический сад относится к особо охраняемым территориям. В связи с этим мы не смогли продолжить работу. У нас было несколько решений. Однако, так как первая фаза завершилась, а мы не выполнили свои обязанности по обеспечению фронта работы, китайская компания должна уйти. Мы попросили довести до логического завершения мост.

Сделаем развязку на Медерова, а дальше уже придется решать вопрос за счет местного бюджета.

Рассматриваем вариант сделать Каракульскую и параллельную ей Оренбургскую односторонними. Однако вторая улица очень узкая — всего 5 метров . В этом случае на ней не получится сделать тротуар.

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Ремонт и строительство эстакадного моста на Льва Толстого забуксовали из-за необходимости переноса теплосетей. Бишкектеплосеть только недавно начала работы, заключила контракт с подрядной организацией. Но проблема в том, что там надо проложить три трубопровода. Они в Кыргызстане не производятся. Подрядчик заказал их в России. В Бишкектеплосети говорят, что работу смогут завершить только в сентябре-октябре. Однако это уже конец дорожного сезона.

— Получается, можете не успеть?

— Да, есть такая опасность. Китайская сторона тоже не может затягивать проект. На встрече сказали, что если до 1 сентября перенос теплосети не закончат, то они будут вынуждены завершить работу.

В этом случае мы вряд ли сможем закончить строительство моста и дороги за счет местного бюджета.

— По остальным дорогам было много замечаний и претензий к качеству. В муниципалитете даже комиссию создавали. Итоги подведены?

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— Да. В состав комиссии вошли не только сотрудники муниципальных служб, но и горожане, представители неправительственных организаций, депутаты БГК. Они обошли каждую улицу, выявили дефекты и составили акты. Компания «Чайна Роуд» все замечания рассмотрела, согласилась и до конца теплого сезона все устранит.

— Горожане и депутаты БГК предлагали создать черный список недобросовестных подрядчиков, поставляющих бордюры, брусчатку, которые рассыпаются через полгода. Создали?

— Мы выезжали на заводы, смотрели, в каких условиях изготавливают материалы. По второй фазе к вопросу качества будем подходить тщательнее, выбирать только предприятия, имеющие аккредитацию, сертификаты на строительные материалы и конструкции, которые будут давать подтверждение качества своей продукции.

— А когда начнете ремонт по второй фазе? Уже середина лета практически.

— По второй фазе проекта проведена большая работа. Протокол по ее реализации подписан 13 июня во время саммита глав государств ШОС.

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70 километров

В 2019-2020 годах запланирована реконструкция 60 улиц общей протяженностью, общая сумма гранта — 278 миллионов юаней (примерно 2 миллиарда 780 миллионов сомов).

Мы подготовили и согласовали проектно-сметную документацию, список улиц, с которых начнем... Сейчас ждем от китайской стороны перечень компаний-подрядчиков.

По условиям контракта они сначала проводят внутренний конкурс среди своих фирм, потом мы отбираем одну.

Я недавно встречался с представителем посольства КНР, просил, чтобы они ускорили отбор. Думаю, что ориентировочно в начале августа начнем работу.

— С каких улиц начнете?

— С тех, по которым нет вопросов о сносе зеленых насаждений, построек. Отобрали в каждом районе. В Октябрьском — 8 улиц, в Первомайском — 9, в Свердловском — 6, в Ленинском — 15.

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Те улицы, где есть вопросы о сносе объектов, судебные разбирательства, мы перенесли на 2020-й. И по ним работа еще ведется. В том числе и по зеленым насаждениям — с общественными организациями. Недавно мэрия подписала меморандум с ОФ «Наше право» о предоставлении на безвозмездной основе 10 тысяч саженцев. Их высадим взамен деревьев, которые будем вынуждены снести.

— А помимо китайского гранта, в городе тоже идет ремонт?

— Да, из местного бюджета выделены средства Бишкекасфальтсервису. К отбору улиц подошли комплексно. Сначала жители обращались письменно в МТУ, они готовили списки первоочередных улиц, подлежащих ремонту, и передавали их в акимиаты. Последние формировали перечни и передавали в муниципалитет.

— Сколько времени прослужат новые дороги столице? Какую гарантию дает китайская сторона?

— Гарантийный срок составляет два года. Кроме того, китайская компания дает еще срок на обслуживание.

При условии, что все работы сделаны качественно, новые дороги с асфальтовым покрытием должны прослужить пять лет, с щебеночно-мастичным — около десяти.

— Если только в августе начнутся работы, а сделать надо будет много и быстро, опять полгорода перекрытым будет?

— В этом году планируем отремонтировать 38 участков. Чтобы избежать транспортного коллапса, как это было в прошлые годы, попросили районные администрации совместно с ГУОБДД разработать карты. В каждом районе думаем перекрывать по одной-две улицы, но чтобы при этом оставались альтернативные проезды.