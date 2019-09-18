Конфликт на границе. Адахан Мадумаров раскритиковал власти

«Власти заявляют о подписании десятков межгосударственных и межправительственных протоколов, но ни один из них не работает», — заявил сегодня на пресс-конференции бывший секретарь Совета безопасности КР Адахан Мадумаров.

По его словам, ни один документ, подписанный на межправительственном или межгосударственном уровне, не выполняется.

«СМИ трубят о том, что Сооронбай Жээнбеков подписал 30 протоколов с Россией, но почему не говорится о том, какой из них работает? Покажите хоть один. Была встреча с Эмомали Рахмоном, был подписан протокол намерений, но и он не работает. Мы входим в ЕАЭС, по протоколу груз должен беспрепятственно проезжать до границы Беларуси, но это тоже не выполняется», — сказал Адахан Мадумаров.

Политик также прокомментировал протокол рабочей встречи секретарей Совбеза КР и РТ. Согласно документу, Кыргызстан взял в аренду на 49 лет 275-метровую полосу приграничной территории.

Адахан Мадумаров отметил, что благодаря этому протоколу граждане нашей страны могут беспрепятственно передвигаться из Сулюкты в Бишкек.

«Решались остротекущие вопросы — теперь жители беспрепятственно могут передвигаться по дороге. Ранее таджикская сторона строила блокпосты. Каждый, у кого в руках было больше двух килограммов риса, подвергался контролю. Женщин заставляли раздеваться перед своими родителями и детьми. Это было десять лет назад», — сказал Адахан Мадумаров.

Он считает, что власти скрывают многие важные документы по делимитации и демаркации границ.