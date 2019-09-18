Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе, произошедший 16 сентября, потихоньку остывает.

Стычки в селе Максат в местности «Футбольное поле» начались раньше. В понедельник они вылились в столкновения и перестрелку, в результате которых убит военнослужащий спецназа «Бору» ГПС КР Равшан Муминов. Еще 13 человек, в том числе подросток, получили ранения различной степени тяжести.

Таджикская сторона сообщает о 12 пострадавших гражданах РТ и трех погибших.

Это не первый инцидент на кыргызско-таджикской границе. За неполный 2019 год в Баткенской области произошло 12 конфликтов между гражданами и силовиками КР и РТ. Больше всего стычек происходит в селах Ак-Сай и Кок-Таш, что на границе с таджикским анклавом Ворух. Два инцидента — в Таштумшуке. Конфликты также были в селах Карабак (местечке Эски-Мазар), Искра (Андарак), Максат, Марказ и Арка.

24.kg подготовило интерактивную карту с указанием мест и кратким описанием произошедших приграничных конфликтов.