Конфликт на границе. Чиновники ответили на требования митингующих

В Первомайской районной администрации собрались участники несанкционированной акции, организованной из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе. Ранее возмущенные граждане дали два часа на рассмотрение их требований.

Спустя отведенное время сотрудники аппарата правительства и председатель Фонда по управлению госимуществом Жылдызбек Исакулов вернулись к диалогу с участниками акции протеста.

Глава ФУГИ объяснил, что экс-губернатора Баткенской области Мамата Айбалаева можно сделать лишь советником или консультантом в Госкомиссии по делимитации и демаркации границ. В противном случае таджикская сторона потребует включить их человека в свою комиссию.

Кроме того, чиновники пообещали дать поручение государственным телеканалам для объективного освещения ситуации на границе. Жылдызбек Исакулов также напомнил, что вопросами контрабанды из Таджикистана в Кыргызстан занимаются ГСБЭП и ГТС, они и дальше продолжат бороться с незаконно ввозимым товаром.

Глава ФУГИ объяснил, что невозможно выполнить и требование о переносе авиабазы «Кант», этот вопрос необходимо решать в двустороннем порядке с Россией, как нельзя решить в одностороннем порядке и вопрос делимитации и демаркации границ.