Конфликт на границе. Какие требования выдвигают правительству участники акции

Участники несанкционированной акции протеста, организованной в связи с конфликтом на кыргызско-таджикской границе, дали представителям правительства два часа на то, чтобы они изучили требования.

Недовольные сложившейся обстановкой граждане требуют:

— создать государственную комиссию, куда будут входить экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев, аксакалы региона, представители СМИ и общественности, активисты, депутаты местных кенешей;

— передислоцировать авиабазу «Кант» в Баткенскую область;

— передавать через СМИ объективную и точную информацию;

— пресечь контрабанду из Кыргызстана в Таджикистан и обратно через Баткенскую область;

— обеспечить прозрачность и открытость работы комиссии по делимитации и демаркации границ;

— придать особый статус Баткенской области, назначить нового губернатора, расширить его полномочия;

— разделить и раздать земельные участки на приграничных территориях Баткенской области жителям региона;

— решить вопрос полива, водоснабжения, электрификации на приграничных участках;

— остановить строительство объектов на спорных участках границы.

В случае, если через два часа представители правительства не дадут ответ, участники акции намерены выдвинуться к зданию Жогорку Кенеша.