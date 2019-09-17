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Общество

Конфликт на границе. В Бишкеке вышли на акцию протеста, участников задержали

Фото 24.kg. В Бишкеке вышли на акцию протеста, участников задержали

В Бишкеке в сквере у здания Жогорку Кенеша собралось около 20 человек.

Собравшиеся решили высказать недовольство ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

В это время сотрудники милиции пытались объяснить участникам незаконность проведения несанкционированной акции протеста. Организаторы мероприятия должны были уведомить столичную мэрию о своих намерениях заранее.

Между участниками акции протеста и правоохранителями произошла перепалка. Милиционеры задержали нескольких человек.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила огнестрельное оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай». По данным Минздрава КР, есть пострадавшие и раненые.
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