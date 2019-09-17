Танцев не будет. СДПК отменила творческий вечер в честь Алмазбека Атамбаева

СДПК отменила сегодняшний творческий вечер в честь дня рождения бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил член политсовета партии Адиль Турдукулов.

Уточняется, решение принято в связи с конфликтом в Лейлекском районе Баткенской области на кыргызско-таджикской границе. Ранее партийцы приглашали сторонников прийти в сквер имени Максима Горького в Бишкеке и оставить свои пожелания Алмазбеку Атамбаеву. В планах СДПК также были организация концерта и выступление всех желающих с песнями и танцами.

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Однако накануне в Баткенской области вновь произошел приграничный конфликт. В ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября 2019 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы, 13 человек — 7 военнослужащих и 6 гражданских лиц Кыргызстана — получили ранения различной степени и находятся в больнице Исфаны. Двое из них остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба ВС КР в медицинские учреждения Бишкека.

Напомним, 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков щебня на условной линии границы в местности Жака-Орук.

Сегодня бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 63 года. День рождения он отмечает в тюремной камере СИЗО ГКНБ. Ранее члены партии поздравили своего лидера с днем рождения.